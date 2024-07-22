В Таганроге подходит к завершению устройство подпорной стены на Центральном пляже, который серьезно пострадал во время урагана в ноябре 2023 года. В минувшую пятницу объект посетил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, за два минувших месяца была проделана огромная работа по восстановлению обрушенного берега.

«Восстановительные работы ведутся за счёт трудовых ресурсов наших городских предприятий и структур администрации. Настоящий народный проект!» — отметил глава городской администрации.

Сейчас на Центральном пляже рабочие заняты устройством подпорной стены из бетона, затем на объекте отсыпят щебнем территорию утраченного проезда. После этого выполнят выравнивающий слой дороги на пляж.

«Параллельно с этим, уже восстановлена пляжная инфраструктура, которая получит оценку, в том числе и Роспотребнадзора, после завершения работ по восстановлению берега и проезда» — сообщил Андрей Фатеев.

Напомним, что в настоящее время на Центральном пляже появились 11 лавочек и урн, восстановлены два теневых грибка, душ, две раздевалки и мостик. Возобновлена подача водоснабжения и водоотведения. С 1 июля на территории с 9 до 20 часов находится один дежурный спасатель.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершается реконструкция центральной части Пушкинской набережной.

Фото Анатолия Ивашова