Главная » Город

На Центральном пляже Таганрога завершают  устройство подпорной стены

На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

В Таганроге подходит к завершению устройство подпорной стены на Центральном пляже, который серьезно пострадал во время урагана в ноябре 2023 года. В минувшую пятницу объект посетил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

По его словам, за два минувших месяца была проделана огромная работа по восстановлению обрушенного берега.

«Восстановительные работы ведутся за счёт трудовых ресурсов наших городских предприятий и структур администрации. Настоящий народный проект!» — отметил глава городской администрации.  

Сейчас на Центральном пляже рабочие заняты устройством подпорной стены из бетона, затем на объекте отсыпят щебнем территорию утраченного проезда. После этого выполнят выравнивающий слой дороги на пляж.

«Параллельно с этим, уже восстановлена пляжная инфраструктура, которая получит оценку, в том числе и Роспотребнадзора, после завершения работ по восстановлению берега и проезда» — сообщил Андрей Фатеев.

Напомним, что в настоящее время на Центральном пляже появились 11 лавочек и урн, восстановлены два теневых грибка, душ, две раздевалки и мостик. Возобновлена подача водоснабжения и водоотведения. С 1 июля на территории с 9 до 20 часов находится один дежурный спасатель.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершается реконструкция центральной части Пушкинской набережной.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости Таганрог Центральный пляж
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru