В Таганроге завершается реконструкция центральной части Пушкинской набережной

Работы по благоустройству центрального ядра Пушкинской набережной — от яхт-клуба до Каменной лестницы — подходят к финалу. Уже скоро обновлённая часть популярного места отдыха снова будет доступна для жителей и гостей города.

В минувшую пятницу на объекте побывал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Вместе с коллегами побывали на участке реконструкции, пообщались с подрядчиком. Отмечу, что на набережной появились новые зоны отдыха и для детей, и для молодёжи, и для нашего старшего поколения таганрожцев. Этот масштабный проект стал возможен благодаря инвестициям компании «Газпром» и поддержке Председателя Совфеда Валентины Матвиенко и губернатора Ростовской области Василия Голубева», — сообщил Андрей Фатеев.

Открытие центральной части Пушкинской набережной станет значимым событием для нашего города, отметил глава администрации.

В рамках реконструкции на набережной поменяли коммуникации для систем наружного освещения, электроснабжения, видеонаблюдения. Смонтировали новые опоры освещения, светильники и другое электрооборудование. Уложили тротуарную плитку, установили бордюры, урны, скамейки, малые архитектурные формы. Историческую брусчатку переложили вручную. Также обустроены газоны, система автополива.

Напомним, «дорожная карта» по благоустройству Пушкинской набережной утверждена 19 декабря 2023 года в рамках Дня Ростовской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Документ подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор фонда «Газпром Социальные Инициативы» Владимир Приймак.

Реконструкция центрального ядра набережной начата в конце 2023 года.

Фоторепортаж Анатолия Ивашова