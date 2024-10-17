На центральной улице Таганрога продолжается ремонт водопроводной сети

На улице Петровской специалисты МУП «Управление «Водоканал» Таганрога прокладывают новые трубы водопровода. О ходе работ рассказал главный инженер предприятия Михаил Баринов.

Планируется, что капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 500 мм на участке улицы Петровской от переулка Малого Садового до переулка Итальянского завершится до конца 2024 года.

«Замена водопроводной сети ведется бестраншейным способом. Он позволяет выполнить работы с минимальным разрытием грунта и нарушением асфальтового покрытия. Всего при разработке документации на указанном участке улицы Петровской запланировано порядка 10 мест разрытия. Они предусмотрены в местах существующих колодцев и камер», — отметил Михаил Баринов.

Главный инженер подчеркнул, что работы будут завершены с полным благоустройством участка сети, где идет ремонт.

Сейчас на водопроводе укладываются современные полимерные трубы российского производства, изготовленные из трехслойного износостойкого полиэтилена. Гарантия производителя на такой материал составляет 50 лет.

Почему для ремонта выбран именно этот участок центральной улицы Таганрога?

«Здесь отмечается очень высокий износ существующей сети, многократно наблюдались аварии, порывы. В прошлом году мы запланировали ремонт на этом участке, в нынешнем — поставили его в реализацию», — пояснил Михаил Баринов.

Неудобства в связи с ремонтом пока испытывают водители — участок улицы Петровской от переулка Мечниковского до переулка Малого Садового перекрыт для движения транспорта по четной стороне. Ориентировочно ограничение будет действовать до 23 декабря 2024 года.

Что касается водоснабжения центра города, то, по словам специалиста, «предусмотрены мероприятия для переключения системы, что позволяет всех существующих абонентов оставить с водой и не прекращать ее подачу даже в отопительный период». Исключения — аварийные ситуации, которые могут возникнуть на водопроводных сетях.

Фото администрации Таганрога