На бывшем мусорном полигоне Таганрога создадут рекультивационный экран и систему газоудаления

В Таганроге на бывшем полигоне ТБО, расположенном на Николаевском шоссе, продолжается технический этап работ по рекультивации.

Напомним, вчера, 6 апреля, Таганрог с рабочим визитом посетил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. В числе объектов, которые он проинспектировал, был и законсервированный полигон ТБО. О работах по рекультивации свалки в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

Свалка на Николаевском шоссе просуществовала более 50 лет. За это время здесь накопилось более 4 043 668 кубометров отходов. Объект, ставший экологически опасным, был официально закрыт на рекультивацию в 2020 году. Сегодня здесь полным ходом идут работы по восстановлению территории, — написал Андрей Фатеев.

Финансирование на рекультивацию полигона выделяется из федерального и областного бюджетов. Общая стоимость проекта — свыше 900 млн рублей. Софинансирование за счет города — всего 1 %. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Подрядчику предстоит создать рекультивационный экран, установить систему газоудаления и провести биологическую рекультивацию. В дальнейшем территорию планируется использовать как общественное пространство.

В ходе работ выяснилось, что площадь свалки, а соответственно и объем скопившихся отходов, гораздо больше заявленного. В связи с этим потребовалось пройти повторную государственную строительную и экологическую экспертизы, — уточнил глава администрации.

В настоящее время на полигоне продолжается технический этап работ. Уже произведена очистка территории, установлены камеры видеонаблюдения, смонтирован строительный городок. Идет устройство подстилающего и изолирующего слоев.

Работа уже проделана колоссальная, и ее результат в прямом смысле слова ощутили жители ближайших районов. Свалка перестала чадить, а главное пропал специфический запах.

Отмечу, что несмотря на увеличение объема работ подрядчик обещает завершить все этапы рекультивации в срок, — заверил Андрей Фатеев.

Проект по рекультивации бывшего полигона ТБО рассчитан на 8 лет. Он состоит из 2 основных этапов — технического и биологического. Работы продолжатся до 2030-го включительно — 4 года на каждый этап работ. Технический этап по графику должен быть завершен до конца текущего года.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева