Министр ЖКХ Ростовской области проверил ход реконструкции объектов в Таганроге

Вчера, 6 апреля, с рабочим визитом Таганрог посетил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. Совместно с главой администрации города Андреем Фатеевым он осмотрел несколько объектов, где проходят работы по реконструкции и благоустройству.

В частности, Сергей Сизиков и представители министерства побывали на Пушкинской набережной и Северной площади. Преображение этих общественных пространств приморского города стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Напомним, реконструкция Пушкинской набережной началась в конце прошлого года. Первый этап затрагивает центральную часть набережной. Сейчас работы здесь идут в соответствии с графиками.

Затянувшееся на несколько лет обновление Северной площади уже в финальной стадии. Этот объект будет завершен нынешней весной.

Кроме того, Сергей Сизиков побывал на территории бывшего мусорного полигона на Николаевском шоссе, где продолжаются работы по рекультивации.

Фото: телеграм-канал МинЖКХ РО