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На берегу Таганрогского залива прошел экосубботник

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В минувшую субботу, 1 июня, в Таганроге прошел очередной экологический субботник на берегу залива, сообщает региональное Минприроды.

#Экология

Мероприятие проходило в преддверии Международного дня очистки водоемов. В нем принимали участие сотрудники министерства, работники Донского БВУ, филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз», государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР, представители администрации Таганрога. А также студенты Таганрогского института им. А. П. Чехова и учащиеся городских профессиональных образовательных учреждений.

На прибрежной территории Таганрогского залива было собрано около 30 мешков различного мусора.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге волонтеры очистили от мусора более 1 км береговой линии.

Фото ВК Минприроды Ростовской области

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Таганрогская правда
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