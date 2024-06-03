На берегу Таганрогского залива прошел экосубботник

В минувшую субботу, 1 июня, в Таганроге прошел очередной экологический субботник на берегу залива, сообщает региональное Минприроды.

Мероприятие проходило в преддверии Международного дня очистки водоемов. В нем принимали участие сотрудники министерства, работники Донского БВУ, филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз», государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР, представители администрации Таганрога. А также студенты Таганрогского института им. А. П. Чехова и учащиеся городских профессиональных образовательных учреждений.

На прибрежной территории Таганрогского залива было собрано около 30 мешков различного мусора.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге волонтеры очистили от мусора более 1 км береговой линии.

Фото ВК Минприроды Ростовской области