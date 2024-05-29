В Таганроге волонтеры очистили от мусора более 1 км береговой линии  

В Таганроге прошел масштабный субботник в районе Богудонии. Его участники наводили порядок на южном берегу Таганрогского залива – от порта до Центрального пляжа.

Как сообщает на своей страничке ВКонтакте Daily Bogudonia, в мероприятии приняли участи 72 человека. Уборка длилась более четырех часов. Волонтеры очистили береговую линию протяженностью 1,7 га.

Они собрали свыше двух тонн мусора: 144 мешка, 50 кг негабарита, несколько сотен килограммов рыбацких сетей, более 20 покрышек. В том числе набралось 60 мешков пластика и 10 мешков стекла. Было ликвидировали шесть мусорных очагов.

Волонтеры навели порядок на территории так называемых «богудонского» и «собачьего» пляжей. А также, воспользовались отливом, и вычистили часть оголившегося дна акватории Таганрогского залива.

Фото Михаила Истомина (ВК Daily Bogudonia)