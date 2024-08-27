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На Бакинском мосту Таганрога восстановят гидроизоляционный слой дорожного полотна

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О том, как проходит ремонт одной из центральных транспортных артерий — Бакинского моста, рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Новости Таганрога

Напомним, к активной фазе ремонта моста подрядчик приступил с 24 августа. На 27 августа уже проведены работы по снятию асфальтобетонного слоя.

«Хочу обратить внимание — ремонт не ограничится только обновлением асфальтобетонного покрытия. Будет произведено восстановление гидроизоляционного слоя дорожного полотна и лишь затем мост покроют новым асфальтом», — подчеркнул Егор Долматов, отметив, что работы ведутся очень трудоемкие.

Водителей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации — заторы при таком масштабном ремонте неизбежны. Перекрыть Бакинский мост полностью на время ремонтных работ, чтобы их ускорить, не представляется возможным — в городе наступит транспортный коллапс.

«На время ремонта на Бакинском мосту организовано реверсивное движение транспорта по одной полосе, дежурит экипаж Госавтоинспекции. Во избежание создания аварийных ситуаций рекомендуем водителям выбирать альтернативные пути движения», — обратился к автомобилистам Егор Долматов.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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