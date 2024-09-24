Атака на арку: в Таганроге грузовики продолжают штурмовать Михайловский переезд

24 сентября автолюбители Таганрога зафиксировали два неудачных проезда грузовых машин под ограничительной аркой на Михайловском переезде.

Напомним, на Михайловском переезде действуют ограничения для проезда грузовых машин. Рамка установлена на уровне 2,7 метра. Однако это не останавливает водителей. Попытки проехать под аркой на большегрузах совершаются с завидной регулярностью, буквально со дня открытия переезда в конце 2023 года.

Несколько раз ограничительную рамку демонтировали, восстанавливали и снова водружали на место. Так, в феврале 2024 года арка была восстановлена силами Таганрогского металлургического завода.

Таганрожцы, комментируя поведение водителей грузовиков, предлагают разные меры борьбы с нарушениями — от установки камер видеофиксации до постоянного дежурства сотрудников Госавтоинспекции. А сегодняшний день для Михайловского переезда назвали урожайным и, обладая изрядным чувством юмора, посоветовали смазывать «ГАЗели» маслом, чтобы удобней было проскакивать. Оценили автолюбители и слоган застрявшей машины, перевозившей окна.

«Действительно, ювелирная работа», — написал в соцсети один из подписчиков.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»