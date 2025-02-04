На автотрассах Ростовской области дежурят оперативные группы МЧС

На федеральной трассе М-4 «Дон», а также на трассах регионального значения развернуты мобильные пункты обогрева.

4 февраля в условиях снегопада оперативные группы донского МЧС осуществляют мониторинг дорожной обстановки в Миллеровском, Каменском районах, а также в районе Шахт и Новочеркасска.

«На федеральной автодороге М-4 «Дон», а также на трассах регионального значения, в 9 районах региона, развернуты 17 мобильных пунктов обогрева. Здесь водители могут обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сохранится на территории Дона до конца суток.

Спасатели советуют водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь поручил главам районов и городов Ростовской области оперативно устранить последствия снегопада.

Фото ГУ МЧС России по РО