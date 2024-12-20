Главная » Новости Ростовской области

На альтернативном направлении М-4 «Дон» завершили ремонт двух путепроводов

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Четыре полосы на альтернативном направлении М-4 «Дон» в районе Аксая Ростовской области полностью открыты для проезда автомобилистов.

Новости Ростовской области

Здесь завершен ремонт двух путепроводов и участка дороги, протяжённостью 17 км, сообщает ГК «Автодор». К работам удалось приступить благодаря досрочной сдаче скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, перераспределив на себя около половины транзитного трафика.

Мостовики и дорожники выполнили масштабные работы на путепроводах 1056 км и 1060 км М-4 «Дон»: отремонтировали мостовое плотно и опорные части, балки пролётных строений, установили монолитную железобетонную плиту проезжей части и деформационные швы. На этих участках выполнена полимерно-битумная гидроизоляция, уложен литой слой асфальтобетона и верхний слой дорожной одежды, в том числе на тротуарах. Появились перильное и барьерное ограждения,  водоотвод с проезжей части.

«Основная часть ремонтных работ на путепроводах была завершена досрочно, ещё до наступления зимы», — уточнили в «Автодоре».

Во время проведения работ на путепроводах дорожники приступили к ремонту альтернативных участков М-4 «Дон» с 1039 км по 1050 км и с 1055 км по 1063 км. На сегодняшний день досрочно завершены работы по замене дорожного покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка термопластиком.

Работы на путепроводах велись круглосуточно в два этапа: сначала на правой части сооружений, затем — на левой. Такую же схему применили и на участке дороги. Этот технологический подход позволил одновременно отремонтировать три значимых объекта без перекрытий движения — проезд транспорта осуществлялся по одной полосе в одном из направлений с ограничением скоростного режима.

Фото ГК «Автодор»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дороги Ростовская область М-4 Дон ремонт дорог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru