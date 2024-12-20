На альтернативном направлении М-4 «Дон» завершили ремонт двух путепроводов

Четыре полосы на альтернативном направлении М-4 «Дон» в районе Аксая Ростовской области полностью открыты для проезда автомобилистов.

Здесь завершен ремонт двух путепроводов и участка дороги, протяжённостью 17 км, сообщает ГК «Автодор». К работам удалось приступить благодаря досрочной сдаче скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, перераспределив на себя около половины транзитного трафика.

Мостовики и дорожники выполнили масштабные работы на путепроводах 1056 км и 1060 км М-4 «Дон»: отремонтировали мостовое плотно и опорные части, балки пролётных строений, установили монолитную железобетонную плиту проезжей части и деформационные швы. На этих участках выполнена полимерно-битумная гидроизоляция, уложен литой слой асфальтобетона и верхний слой дорожной одежды, в том числе на тротуарах. Появились перильное и барьерное ограждения, водоотвод с проезжей части.

«Основная часть ремонтных работ на путепроводах была завершена досрочно, ещё до наступления зимы», — уточнили в «Автодоре».

Во время проведения работ на путепроводах дорожники приступили к ремонту альтернативных участков М-4 «Дон» с 1039 км по 1050 км и с 1055 км по 1063 км. На сегодняшний день досрочно завершены работы по замене дорожного покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка термопластиком.

Работы на путепроводах велись круглосуточно в два этапа: сначала на правой части сооружений, затем — на левой. Такую же схему применили и на участке дороги. Этот технологический подход позволил одновременно отремонтировать три значимых объекта без перекрытий движения — проезд транспорта осуществлялся по одной полосе в одном из направлений с ограничением скоростного режима.

Фото ГК «Автодор»