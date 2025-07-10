На альтернативном направлении М-4 «Дон» в Ростовской области завершен первый этап ремонта путепровода

Полное завершение ремонта моста планируется к концу 2025 года.

На 1062 км альтернативного (бесплатного) направления федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе завершен первый этап ремонта путепровода, сообщает ГК «Автодор». Работы проходят с опережением графика, круглосуточно, без остановки движения транспорта.

Ремонт моста начат в апреле и идет в два этапа: сначала на правой стороне, затем на левой.

На первом этапе мостовики провели восстановительные работы — замену балок пролетных строений, выравнивающих бетонных слоев, гидроизоляции и покрытия проезжей части. Установлены новое барьерное и перильное ограждения, нанесена дорожная разметка. На втором этапе такие же работы проведут на левой стороне моста.

«Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности трассы», — уточняет «Автодор».

Отметим, что путепровод был построен в 1992 году. По нему местные жители ежедневно едут на работу из Аксая и его районов.

Фото: ГК «Автодор»