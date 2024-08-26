На 813 км М-4 «Дон» в Ростовской области восстановлено движение транспорта

Движение транспорта на 813 км федеральной трассы М-4 «Дон» перекрыли утром 26 августа из-за ДТП.

Напомним, на указанном участке в 9 утра 26 августа водитель большегруза Volvo не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась на бок и перегородила дорогу. Движение транспортных средств с юга на север было приостановлено.

К месту ДТП направили эвакуаторы для перемещения Volvo с трассы.

В 17.37 Госавтоинспекция по Ростовской области сообщила, что движение на 813 км М-4 в Чертковском районе восстановлено в штатном режиме.

Фото из архива «Таганрогской правды»