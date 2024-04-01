Сегодня, 1 апреля, в Ростовской области проиндексированы социальные пенсии на 7,5%. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению выросли у 91 000 жителей региона, 85 700 из которых — получатели социальных пенсий.

Социальные пенсии получают люди, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены инвалидам и тем, кто потерял кормильца.

Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме. Обращаться с заявлением в СФР гражданам не нужно, — уточнила заместитель управляющего ОСФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Одновременно с социальными были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны. А также граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и некоторых других.

Напомним, что с 1 января нынешнего года были проиндексированы на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров Ростовской области.

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