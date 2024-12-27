На 14 улицах Таганрога появилось уличное освещение

В Таганроге на 14 улицах завершены работы по строительству наружного освещения. Об этом сообщили в городской администрации.
Уличное освещение теперь работает на улицах Химической, Галицкого, Сызранова, Котлостроительной, Мичурина, Вишневой, Заводской, Михайловской, Московской, Морозова. А также в переулках 7-м и 14-м Новых, Большом Проспекте и Николаевском шоссе.
Проведение ремонтных работ контролировались городским управлением транспорта и дорожного строительства.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге отключения света запланированы 27 и 28 декабря.
Фото из архива
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