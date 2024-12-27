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На 14 улицах Таганрога появилось уличное освещение

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В Таганроге на 14 улицах завершены работы по строительству наружного освещения. Об этом сообщили в городской администрации.

#ЖКХ

Уличное освещение теперь работает на улицах  Химической, Галицкого, Сызранова, Котлостроительной, Мичурина, Вишневой, Заводской, Михайловской, Московской, Морозова. А также в переулках 7-м и 14-м Новых,  Большом Проспекте и Николаевском шоссе.

Проведение ремонтных работ контролировались городским управлением транспорта и дорожного строительства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отключения света запланированы 27 и 28 декабря.

Фото из архива

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ЖКХ новости Таганрог уличное освещение
Таганрогская правда
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