На 14 улицах Таганрога появилось уличное освещение

В Таганроге на 14 улицах завершены работы по строительству наружного освещения. Об этом сообщили в городской администрации.

Уличное освещение теперь работает на улицах Химической, Галицкого, Сызранова, Котлостроительной, Мичурина, Вишневой, Заводской, Михайловской, Московской, Морозова. А также в переулках 7-м и 14-м Новых, Большом Проспекте и Николаевском шоссе.

Проведение ремонтных работ контролировались городским управлением транспорта и дорожного строительства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отключения света запланированы 27 и 28 декабря.

Фото из архива