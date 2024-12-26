В Таганроге отключения света запланированы 27 и 28 декабря

Напоминаем, что 27 и 28 декабря в Таганроге на некоторых улицах запланированы отключения света для проведения плановых ремонтных работ и технического обслуживая оборудования.

По информации ПАО «Россети Юг», в пятницу и субботу с 09.00 до 17.00 без электричества останутся жители переулков 12-го Нового, 44-24, 11-го Нового, 24-33, 2-го Линейного, 190-170, улиц Маршала Жукова, 190-170 и 17-й Садовая площадки, 1-14,77,75,78,73.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото rosseti-yug