Главная » Город

В Таганроге отключения света запланированы 27 и 28 декабря

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Напоминаем, что 27 и 28 декабря в Таганроге на некоторых улицах запланированы отключения света для проведения плановых ремонтных работ и технического обслуживая оборудования.

Город

По информации ПАО «Россети Юг», в пятницу и субботу с 09.00 до 17.00 без электричества останутся жители переулков 12-го Нового, 44-24, 11-го Нового, 24-33, 2-го Линейного, 190-170, улиц Маршала Жукова, 190-170 и 17-й Садовая площадки, 1-14,77,75,78,73.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото rosseti-yug

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости отключения света Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru