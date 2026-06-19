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Мужчина и ребенок погибли в аварии после лобового столкновения на трассе в Ростовской области

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Вечером 18 июня в Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и 11-летний ребенок. Еще один человек пострадал и был госпитализирован, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 21.45 на 105 км трассы Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Kia Picanto, двигаясь со стороны города Котельниково в направлении села Песчанокопское, выехал на полосу встречного движения (выезд не был запрещен). Там он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате столкновения погибли водитель Kia Picanto и 11-летний пассажир «Лада Веста». Также пострадал 61-летний пассажир «Лада Веста», его доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону пенсионер на легковушке погиб в аварии, выехав на встречную полосу под КАМАЗ.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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