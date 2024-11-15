Музейный автобус от Таганрога до «Самбекских высот» будет курсировать на постоянной основе

Отправиться из Таганрога в музейный комплекс «Самбекские высоты» и обратно можно каждую субботу.

Напомним, первые рейсы музейного автобуса состоялись на ноябрьские праздники. Точка отправки остаётся прежней — остановка общественного транспорта на Новом вокзале.

Из Таганрога в Самбек автобус будет отправляться в 10.00, 12.00, 14.00. Обратно — в 13.00, 15.00, 16.20.

По дороге из Таганрога в музей пассажиры прослушают экскурсию «Маршрут памяти». Экскурсия на обратном пути под названием «Путь победителей» расскажет о важных событиях военных лет, которые происходили в этих местах.

«Теперь всем, кто хочет посетить «Самбекские высоты», не нужно думать о транспорте. А в историю можно будет погрузиться уже по пути», — рассказали в музее.

Отметим, что количество мест в автобусе ограничено, он рассчитан на 30 пассажиров.

Интересующие вопросы задавайте по телефону: +7 (8634) 38-28-00.

Фото: музея «Самбекские высоты»