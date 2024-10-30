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На ноябрьские праздники между «Самбекскими высотами» и Таганрогом запустят музейный автобус

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В честь Дня народного единства музей «Самбекские высоты» предлагает жителям и гостям Таганрога возможность посетить музейный комплекс, не затрачивая усилий на поиски транспорта.

Город

С 1 по 4 ноября музейный автобус будет курсировать между Таганрогом и Самбеком, обеспечивая комфортный и быстрый способ добраться до места назначения. Точка отправки — остановка общественного транспорта на Новом вокзале.

Из Таганрога в Самбек автобус будет отправляться в 10.00, 12.00 и 14.00. Из музея в Таганрог — в 13.00, 15.00, 16.20.

«Во время каждой поездки проводится экскурсионное обслуживание. Экскурсии по пути из Таганрога в музей и обратно расскажут о ключевых событиях военных лет, связанных с этими местами. Посещение комплекса позволит вам прогуляться по территории, познакомиться с экспозицией под открытым небом, постоянной экспозицией Донского военно-исторического музея, увидеть осеннее великолепие «Самбекских высот» и больше узнать об истории и культуре региона», — пояснили в музее.

Количество мест в автобусе ограничено, всего он вмещает 30 человек. Интересующие вопросы можно задать по  телефону: +7 (8634) 38-28-00.

Фото музея «Самбекские высоты»

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Самбекские высоты транспорт Таганрог экскурсии
Таганрогская правда
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