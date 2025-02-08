Музей Таганрога рассказал историю старинного дома на улице Чехова — бывшего приюта «Ясли»

135 лет назад, 8 февраля 1890 года, в Таганроге был открыт приют «Ясли», предназначавшийся для «подкидышей» и сирот. Здание бывшего приюта сохранилось до наших дней.

Историей дома, расположенного по улице Чехова, 90, на своих информационных ресурсах поделился музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

В XIX веке проблема детской беспризорности оставалась актуальной для всех городов Российской империи, и Таганрог, увы, не являлся исключением. Зачастую эту проблему решали общественные деятели и местные благотворители.

«Так, по инициативе М.Н. Комнино-Варваци и повелению императора Александра III, в нашем городе был учрежден приют «для бедных детей, оставляемых матерями на произвол судьбы», и образовано Мариинское общество «Ясли», подчинявшееся ведомству учреждений императрицы Марии», — рассказали в музее.

Устав общества утвердили в ноябре 1886 года, а спустя 4 года приют открыл свои двери для малышей, оставленных родителями. Он разместился в небольшом здании на углу Александровской улицы и Варвациевского переулка. Этот дом сохранился до наших дней. Его нынешний адрес: улица Чехова, 90.

Учредителями и попечителями приюта были известные и состоятельные горожане: С.И. Бесчинский, М.А. Вальяно, А.Д. Мусури, Д.А. Негропонте. Дочери Марка Варваци – Елена Лакиер и Александра Попудова — стали управляющими делами этого общества и членами распорядительного комитета. На попечении общества были дети не только из Таганрога, но из Ростова, Ейска, Азова, Мариуполя, а также близлежащих деревень.

В 1894 году, в связи с увеличением числа поступающих младенцев, общество приобрело для приюта одноэтажное на высоком цоколе здание, расположенное в Успенском переулке (ныне – Добролюбовский, 4). Этот дом, построенный Константином Муссури в 1862 году, был куплен у его тогдашнего хозяина, корнета Николая Краснощекова.

В следующем, 1895 году, рядом с этим домом на средства братьев-купцов Бесчинских была сооружена кирпичная часовня «Ясли» (до наших дней не сохранилась).

Уже в советское время, в 1920 году, общество ликвидировали, и здание приюта перешло детскому дому №2. В послевоенные годы здесь, продолжая традицию благих дел и помощи детям, размещалась детская поликлиника. А в настоящее время в доме бывшего общества «Ясли» располагается специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

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Фото музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»