Дом князя Маврогордато: об истории особняка на Греческой рассказал музей Таганрога

На Греческой улице Таганрога находится немало домов, привлекающих взгляд искушенного любителя архитектуры. Большинство из них выполнено в стиле классицизма с несомненной оглядкой на образцовое проектирование.

Единая стилевая характеристика зданий создаёт своеобразный архитектурный ансамбль в историческом центре города.

Одним из ярких представителей классицизма является дом князя Маврогордато, расположенный на улице Греческой, 101. Об истории этого особняка на своих информационных ресурсах рассказал музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Дом издавна принадлежал представителям таганрогского «греческого царства». Здесь жили семьи греков Хионаки, Кальвокоресси, Авьерино. Последним дореволюционным владельцем дома (с 1901 по 1919 годах) был князь Матвей Стаматиевич Маврогордато.

Владелец высокого титула, Маврогордато был при этом крупнейшим коммерсантом, банкиром и промышленником, главой старейшей фирмы по экспорту хлеба, членом правлений Азово-Донского и С-Петербургского учётно-ссудного банков в Таганроге. Несколько лет он исполнял должность греческого генерального консула и нидерландского вице-консула в Таганроге. Помимо этого, Матвей Стаматиевич был одним из известных композиторов своего времени, автором популярных пьес, а ещё возглавлял музыкальное отделение Таганрогского музыкально-драматического общества. Князь Маврогордато умер во Франции в 1941 году.

Полутораэтажный дом Маврогордато сохранил некоторые фрагменты своего декора в виде рустов, аттика, геометрического лепного орнамента. Однако сегодня он переживает не лучшие свои времена. Когда-то это была красивейшая городская усадьба с нарядной въездной группой, соединявшей господский угловой дом с флигелем, расположенным по красной линии улицы.

«Благодаря обмеру, выполненному в 1929 году Яковом Рубанчиком, мы можем составить представление о том, насколько красивой была фасадная композиция (документ хранится в Музее архитектуры им. Щусева)», — рассказал музей.

Интересно, что у дома Маврогордато есть братья-близнецы: это особняки по переулку Красному, 17 и переулку А. Глушко, 8. Они явно построены по тому же проекту, варьируется лишь высота зданий и характер орнаментальных мотивов. По-видимому, это был очень распространенный в Таганроге тип дома, пользовавшийся большой популярностью у заказчиков.

Фото музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»