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Музей Таганрога приглашает на необычное мероприятие в скульптурном дворике

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11 июля в 16.00 Таганрогский художественный музей приглашает всех на эксклюзивное художественно-музыкальное мероприятие «Разрешите к вам посвататься…».

Культура

Гостей ждут интересный рассказ об истории и судьбе самого известного произведения П.А. Федотова «Сватовство майора», знакомство с обычаями и свадебными традициями России прошлых столетий, необыкновенный театральный сюрприз и прекрасный музыкальный подарок.

«Подарите себе незабываемые эмоции и окунитесь в чарующий мир искусства в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея!», — приглашает ТХМ

Информация по номеру: 8 (8634) 38-31-70. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Напомним, с 7 июля здание «Русское искусство» ТХМ закрыто на ремонт.

Фото Татьяны Захаровой

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музеи Таганрога Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

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