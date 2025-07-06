На ремонт исторического здания Таганрогского художественного музея выделено 80 млн рублей

7 июля историческое здание Таганрогского художественного музея на улице Александровской, 56 закрывается на ремонт.

О том, как будет работать коллектив во время реставрационных работ, рассказывает директор ТХМ, заслуженный работник культуры РФ Тамарой Пугач.

— Тамара Федоровна, историческое здание музея закрывается, а ремонт в корпусе «Русское искусство» на Лермонтовском, 22 еще не завершен. Значит ли это, что музейная жизнь будет поставлена на паузу?

— Для Таганрогского художественного музея за всю историю его существования нынешнее лето будет самым сложным. Во-первых, мы накануне двухлетия с момента чудовищной трагедии – взрыв ракеты ВСУ С-200 перевернул всю нашу жизнь, переформатировав деятельность музея. Во-вторых, мы готовимся к ремонту исторического корпуса ТХМ. Он планировался давно: три года назад была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Из средств областного бюджета выделено около 80 млн рублей для приведения в порядок этого старинного особняка, одного из красивейших зданий Таганрога. Последний ремонт здесь производился почти четверть века назад — в 2003 году.

Ремонт плановый, требующий проведения целого комплекса мероприятий по сохранению памятника архитектуры регионального значения. Сложность момента заключается в том, что еще не завершено восстановление разрушенного корпуса в переулке Лермонтовском.

— То есть оба здания музея какое-то время будут находиться в состоянии ремонта?

— Да, работы в корпусе, пострадавшем от ракетного удара, идут полным ходом, их планируется завершить к концу декабря. Мы регулярно встречаемся с подрядчиками. Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева провела несколько совещаний, контролируя сроки, своевременное и качественное выполнение ремонтно-реставрационных работ. Надеемся, что в первом квартале 2026 года мы распахнем двери для наших дорогих таганрожцев и гостей города, представив новую экспозицию в обновленном здании.

— Теоретически это понятно. Но как практически наладить работу коллектива, не имея привычных музейных площадок?

— Нам нельзя выпасть из обоймы культурной жизни Таганрога, а чтобы активная музейная деятельность не была приостановлена, мы должны ее полностью переформатировать. С августа планируем организовывать выездные выставки в различные организации и учреждения. Кроме того, в наших планах — тематические пешеходные экскурсии. Будем рассказывать о музее, о нашем замечательном городе, его художественной жизни, уникальной коллекции и выставочных проектах на интернет-ресурсах.

В настоящее время мы плодотворно работаем с коллегами из областных музеев. Завершена работа выставки «Авангард. История стиля» в Ростовском областном музее краеведения, которая прошла с большим успехом. Картины благополучно вернулись из «творческой командировки» домой. 5 августа мы открываем выставку «Искусство. Культура. Жизнь» в Азовском музее, представляя шедевры таких художников, как Василий Поленов, Исаак Левитан, Игорь Грабарь и других. Это первый опыт сотрудничества с азовчанами, который, надеемся, будет успешно продолжен в дальнейшем.

— Многие таганрожцы, вероятно, видели по центральным каналам репортаж об открытии выставки в Третьяковской галерее, где участником проекта являлся Таганрогский художественный музей.

— Да, это приятно. А на днях главный хранитель ТХМ Юлия Жук побывала в Москве в Музее русского импрессионизма, где также экспонировались картины из нашей коллекции. «Маки» Серафимы Блонской стали заметным событием на этом празднике искусств, украсив страницы и обложки печатной продукции. Успешно отработав в столице, шедевры возвращаются в Таганрог. В настоящее время мы получили приглашение в Новый Иерусалим, где участие ТХМ в выставках также стало уже доброй традицией.

Думаю, в период ремонта корпусов и временного закрытия выставочных залов многие областные музеи представят на своих площадях часть коллекции Таганрогского художественного музея.

Работа предстоит сложная. Но жизнь в музее продолжается. Наша искренняя благодарность таганрожцам, которые всегда рядом, понимают, проявляют интерес к жизни музея и поддерживают ТХМ. Это говорит о востребованности нашей профессии, что придает силы, надежду и оптимизм.

— Спасибо, Тамара Федоровна, ваша информация «из первых уст», как всегда, актуальна и полезна для всех, кого волнует судьба музея.

Беседовала Елена ЧЕХОВА, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Фото предоставлены ТХМ.