Главная » #Здоровье

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

О сильном геомагнитном возмущении из-за вспышек на Солнце предупреждают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их прогнозам, магнитные бури начнутся с вечера 8 апреля и продлятся несколько дней.

#Здоровье

С 8 до 12 апреля мощность магнитных возмущений в Ростовской области достигнет 3-4 баллов, класс С и М. В эти дни метеозависимые жители Дона могут почувствовать недомогание – головные боли, одышку, усталость и нарушение сна.

Второй период магнитных бурь придется на 18-23 апреля, еще один – на конец месяца – с 26 по 30 апреля.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, 5 ноября 2023 года в результате сильной вспышки на Солнце жители Ростовской области и юга России наблюдали полярное сияние. Тогда уровень бури был G3.

Изображение от kjpargeter на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
магнитная буря новости погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика