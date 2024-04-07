Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля

О сильном геомагнитном возмущении из-за вспышек на Солнце предупреждают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их прогнозам, магнитные бури начнутся с вечера 8 апреля и продлятся несколько дней.

С 8 до 12 апреля мощность магнитных возмущений в Ростовской области достигнет 3-4 баллов, класс С и М. В эти дни метеозависимые жители Дона могут почувствовать недомогание – головные боли, одышку, усталость и нарушение сна.

Второй период магнитных бурь придется на 18-23 апреля, еще один – на конец месяца – с 26 по 30 апреля.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, 5 ноября 2023 года в результате сильной вспышки на Солнце жители Ростовской области и юга России наблюдали полярное сияние. Тогда уровень бури был G3.

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