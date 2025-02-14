С 15 февраля в Ростовской области будет резко меняться погода. Сначала придёт кратковременное потепление с сильным ветром, которое сменится сильными морозами и метелью. Об этом предупреждает региональное ДПЧС со ссылкой на данные АПК «Безопасный город».

Уже 15 февраля морозы ослабнут, ночью температура составит -2°…-8°, утром и днем поднимется до 0°… +5° , на юге до +8°. Южный ветер сменится на северо-западный, скорость которого составит 7-12 метров в секунду. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега ожидаются в западных районах, в северных районах — метели.

16 и 17 февраля температура резко понизится: ночью до -5°…-12°, на севере до -13°…-18°, днем до -3°…-10°. Ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду. Продолжатся небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

18 и 20 февраля осадки прекратятся, морозы усилятся. Ночью температура воздуха составит -11°…-18°, на севере до -20°…-23°, днем -3°…-9°. На дорогах сохранится гололедица и снежные накаты.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок. А в случае экстренных ситуаций звонить по единому номеру «112».

Фото Владимира Прозоровского