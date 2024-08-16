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Молодые яхтсмены со всей России встретятся на парусной регате в Таганроге

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В Таганроге с 16 по 21 августа проходит финал XII летней Спартакиады учащихся России по парусному спорту.

Новости Таганрога

Ранее в Ростовской области состоялись финальные соревнования спартакиады по велоспорту на треке и гребному спорту. 16 августа стартует финал по парусному спорту.

Финальные соревнования спартакиада пройдут на базе парусного центра областной спортивной школы олимпийского резерва № 3 (территория яхт-клуба Таганрога). Спортсмены разыграют 12 комплектов наград. Участниками финала стали 160 спортсменов из 27 регионов России, юноши и девушки до 19 лет, сообщает портал Правительства Ростовской области.

Донскую сборную представят 16 спортсменов: по восемь юношей и девушек.

Отметим, что парусный спорт на Дону базовый, им занимаются порядка тысячи человек. А Ростовская область является одним из лидеров этого вида спорта в России.

Ранее мы сообщали, что таганрогский спортсмен Максим Спесивцев стал чемпионом России по гребле на байдарках и каноэ.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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