Молодые семьи Таганрога могут получить безвозмездную субсидию в 35% на покупку жилья

В Таганроге продолжается реализация программы поддержки молодых семей в рамках государственной инициативы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». На днях еще 13 семей получили соответствующие сертификаты.

Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Всего в текущем году планируется обеспечить жильем 41 семью. Первые выплаты были произведены в феврале — тогда сертификаты вручили 23 семьям. На сегодняшний день их обладателями стали уже 36 семей.

Механизм поддержки действует следующим образом: государство предоставляет безвозмездную субсидию в размере 35% от расчетной стоимости жилья. Оставшиеся 65 процентов семья оплачивает самостоятельно — из собственных средств или за счет кредита.

«Такая мера позволяет молодым семьям приобрести недвижимость и вложиться в будущее детей», — отметила глава Таганрога.

Участниками программы могут стать супруги в возрасте до 35 лет включительно, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также необходимо иметь постоянную регистрацию в Таганроге и располагать средствами или возможностью взять кредит для оплаты оставшейся части стоимости жилья.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по жилищной политике администрации Таганрога по телефонам: 8 (8634) 312-826 и 8 (8634) 312-827.

Ранее мы рассказывали о том, что семья Козоброд-Яровых из Таганрога победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное».

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой