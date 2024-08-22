Как мы уже сообщали, в субботу, 24 августа, накануне Дня российского кино — профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации – при поддержке Минкультуры России и Фонда кино состоится 9-я всероссийская акция «Ночь кино».

По всей стране пройдут показы трех выдающихся отечественных картин последних двух лет: «Воздух» (реж. Алексей Герман, 2023), «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко, 2024), «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский, 2023).

В Таганроге площадками Всероссийской акции «Ночь кино» станут Молодежный Центр, Дворец молодежи и библиотека имени А.П. Чехова.

В кинотеатре, в который превратится Молодежный центр (бывший Дом учителя – ул. Петровская, 89), афиша такова:

14.00 — «По щучьему велению»;

16.00 – «Воздух»;

19.00 — «Сто лет тому вперёд».

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что в субботу акция «Ночь кино» пройдет в Чеховской библиотеке Таганрога.

Фото из архива