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Молодежный центр Таганрога присоединился к акции «Ночь кино»

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Как мы уже сообщали, в субботу, 24 августа, накануне Дня российского кино — профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации – при поддержке Минкультуры России и Фонда кино состоится 9-я всероссийская акция «Ночь кино».

Культура

По всей стране пройдут показы трех выдающихся отечественных картин последних двух лет: «Воздух» (реж. Алексей Герман, 2023), «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко, 2024), «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский, 2023).

В Таганроге площадками Всероссийской акции «Ночь кино» станут Молодежный Центр, Дворец молодежи и библиотека имени А.П. Чехова.

В кинотеатре, в который превратится Молодежный центр (бывший Дом учителя – ул. Петровская, 89), афиша такова:

  • 14.00 — «По щучьему велению»;
  • 16.00 – «Воздух»;
  • 19.00 — «Сто лет тому вперёд».

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что в субботу акция «Ночь кино» пройдет в Чеховской библиотеке Таганрога.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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