В предстоящую субботу, 24 августа, Чеховская библиотека Таганрога станет участницей 9-й Всероссийской акции «Ночь кино».

Для просмотра выбраны три самые значимые российские картины: «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух».

В 10.00 в библиотеке покажут приключенческий фильм «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский, 2023), который порадует взрослых и детей. Сюжет основан на известной русской народной сказке о Емеле и Щуке, исполняющей его желания. Только, в отличие от классического варианта, Щука оказывается обычной девушкой Василисой. Чтобы исполнить третье желание Емели – добиться руки царской дочери Анфисы, – главным героям предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого любишь.

В 12.30 начнется показ фантастического фильма «Сто лет тому вперед» (реж. А. Андрющенко, 2024), который снят по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва (1978) о приключениях московского школьника Коли Герасимова и Алисы Селезневой. Встреча главных героев, живущих в разных столетиях и мирах, станет началом их невероятного путешествия во времени.

В 15.30 зрителям предложат художественный фильм о Великой Отечественной войне «Воздух» (реж. А. Герман-младший, 2023). Идут тяжёлые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение лётчиц — юных и не понимающих, что такое война. Девушкам приходится трудно, но постепенно они доказывают, что могут воевать не хуже мужчин.

Фильмы будут демонстрировать в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени А. П. Чехова (ул. Греческая, 105), вход свободный.

Отметим, что организаторами акции «Ночь кино» являются Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

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Фото «Таганрогской правды»