Молодежь Дона приглашают участвовать в конкурсе антикоррупционной рекламы

Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции — 2024», участниками которого могут стать молодые люди в возрасте до 25 лет.

Цель конкурса – привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержка творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

Прием конкурсных материалов осуществляется на сайте www.anticorruption.life, где также размещены правила его проведения, условия участия, критерии оценки работ.

Конкурс проводится по трем номинациям – «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик». И в трех возрастных группах: от 01 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 до 25 лет. Работы принимаются до 1 октября 2024 года.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря. Победители и призёры конкурса награждаются почётными медалями с символикой конкурса, электронными сертификатами и сувенирной продукцией.

Фото ВК Генпрокуратура РФ