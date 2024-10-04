Молодежь Дона приглашают на медиафорум «ТОП КОНТЕНТ»

18 октября в выставочном центре «ДонЭкспоцентр» Ростова стартует первый детско-юношеский медиафорум «ТОП КОНТЕНТ», участниками которого могут стать студенты и школьники в возрасте от 12 до 18 лет и их преподаватели-наставники.

Организатором образовательного проекта выступает Ростовское региональное отделение Союза журналистов России при поддержке донского правительства. Федеральные и региональные спикеры научат создавать проекты для детской аудитории, готовить теле- и радиопрограммы.

Мастер-классы, секции и дискуссии форума пройдут по нескольким направлениям: создание успешного медиапроекта для детской аудитории, работа корреспондента на «линии огня» (военная журналистика), использование в медиа искусственного интеллекта, создание телевизионных и радиопрограмм, разработка композиционно-графических моделей детской прессы, работа сетевых изданий и секреты работы в социальных сетях.

По итогам форума будут отобраны 80 школьников и 30 преподавателей-наставников, для которых организуют дополнительное обучение от РГЭУ (РИНХ) и ЮФУ, а полученный сертификат, добавит баллы в творческий конкурс при поступлении на факультет журналистики.

Участие в форуме бесплатное. Заявки можно подать на сайте Ростовского отделения Союза журналистов России (https://rujdon.ru/forum/).