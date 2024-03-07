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Молодая ростовская художница стала участницей международной выставки

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Событие состоялось в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Культура

Молодая художница из Ростовской области Полина Черноус стала участницей международной выставки «Арт. Молодость», проходившей с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Полина Черноус — студентка Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова (преп. Александр Савеленко) — представила свою работу «День».

Всего в выставке-ярмарке «Арт. Молодость», организованной арт-кластером «Таврида», приняли участие представители более 50 стран. Молодые зарубежные и российские художники представили свои оригинальные произведения искусства и продемонстрировали мастерство по трем направлениям: «видео-арт и цифровое искусство», «инсталляции, скульптуры и кинетическое искусство», «живопись и графика», сообщает министерство культуры РО.

Фото: Телеграм-канал министерства культуры РО

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Таганрогская правда
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