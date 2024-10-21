Моллюска рапану будут добывать в Северном Приазовье

Северное Приазовье может стать новым перспективным районом добычи рапаны в Азовском море, считают ученые Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ).

Во время мониторинга ученые выяснили, что моллюски распространились по всей акватории Азовского моря. Произошло это из-за роста солености воды.

Было время, когда рапану добывали как сырье для сувениров. Сейчас основная добыча ведется ради её мяса, которое считается деликатесом. В пищу используется не весь моллюск, а только его нога, так называемое — «белое мясо». Мясо рапаны низкокалорийное, с большим количеством белка, также оно отличается повышенным содержанием железа, аминокислот, витаминов А, РР, Е и группы В.

«Долгое время единственным промысловым районом добычи рапаны в Азовском море оставался Керченский пролив, где добывается ежегодно от 1,7 до 2,7 тыс. тонн. В текущем году, в соответствии с рекомендациями ВНИРО рыбопромышленники организовали добычу рапаны в районе Северного Приазовья», — пишет источник.

Оказалось, что улов здесь не хуже, чем в Керченском проливе. И рапана в уловах встречается достаточно крупная с высотой раковины 8-12 см.

Ранее мы рассказали, что в Азовском море выросла добыча камбалы-калкана.

Фото azniirkh.vniro.ru