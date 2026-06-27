Модель древнегреческого «Киренийского корабля» передали в дар музею Таганрога

Экспозицию зала археологии Дворца Алфераки Таганрога пополнил новый экспонат. Это – модель древнегреческого торгового судна, переданная в дар Таганрогскому музею-заповеднику общественной организацией «Фонд Таганрог Исторический».

Модель собственными руками создал председатель Совета фонда, кандидат технических наук Игорь Павленко в масштабе 1:40 к оригиналу – знаменитому «Киренийскому кораблю» — древнегреческому торговому судну, затонувшему у берегов Кипра почти две с половиной тысячи лет назад. Остатки этого судна были обнаружены аквалангистами недалеко от прибрежного кипрского города Кирения в 1967 году. После реконструкции корабль был передан Музею древних кораблекрушений в Греции, где с тех пор и экспонируется, а два корабля-копии, созданные в наше время, успешно бороздили Средиземное море.

Консультантом по технологии изготовления модели стал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ, чемпион мира по судомодельному спорту Николай Назаров. Научным консультантом был археолог, научный сотрудник Ассоциации «Южархеология» Павел Ларенок. Опираясь на его экспертное заключение, можно утверждать, что подобные суда могли использовать греческие колонисты для освоения берегов Меотиды (Азовского моря) и торговли в VII – VI веках до нашей эры.

Модель корабля установлена в витрине, посвященной древнегреческой колонизации Азовско-Черноморского бассейна, рядом с посвященной этой колонизации географической картой. Древнегреческая колонизация в корне отличается от одноименного явления капиталистической эпохи. Древнегреческие колонии – поселения самих древних греков, которые не эксплуатировали местное население, в частности, при добыче местных же природных ресурсов, но вели торговлю. Современные российские и зарубежные археологи предполагают, что именно на прибрежной территории современного Таганрога находилось упоминаемое Геродотом легендарное древнегреческое поселение Кремны – самая первая и самая северная древнегреческая колония на Азовско-Черноморском побережье, основанная ориентировочно в VII веке до нашей эры. Очевидно, сюда из Греции приходили примерно такие корабли.

Это – уже не первый дар «Фонда Таганрог Исторический» музеям нашего города. Напомним: в прошлом году в День города фонд передал Таганрогскому музею-заповеднику моделью двухмачтового корабля русского флота «Таганрог».

Ранее мы рассказали, что художница Елена Фортушнова представила 68 удивительных работ на выставке в библиотеке Таганрога.

Фото Владимира Прозоровского