Вчера, 4 июня, в историческом здании Таганрогского художественного музея начала работать новая мобильная планшетная выставка «Сокровищница России – Русский музей».

В этот день на церемонии открытия присутствовали министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, глава городской администрации Андрей Фатеев, председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко, благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин, три научных сотрудника Русского музея — Мария Гладких, Юлия Тарабан и Екатерина Королева, представители культурной общественности нашего города.

Открывшаяся мобильная планшетная выставка «Сокровищница России – Русский музей» включает 23 репродукции живописных произведений, созданных русскими мастерами XIV–XX веков, и знакомит с основными этапами развития русского изобразительного искусства.

Основу выставки составляет мультимедиа гид в бесплатном мобильном приложении дополненной реальности «Artefact». При наведении камеры смартфона на произведение посетители выставки получают дополнительную информацию о музейном экспонате в виде «точек интереса», аудиогида, аннотации, а также галереи дополнительных изображений – подготовительных эскизов или рисунков художников, фотографий произведений в процессе реставрации. Из приложения пользователи смартфонов могут переместиться в залы Русского музея и увидеть реальные размеры работ. Специально разработанный дизайн планшетов выставки подчеркивает художественную выразительность живописных произведений, не создавая эффекта репродукций и не вписывая в формат планшетов разномасштабные и разноформатные работы.

Русский музей первым начал использовать в своей деятельности современные информационные технологии. Сегодня прогуляться по залам и посетить его временные выставки, наблюдать за работой реставраторов и посетить музейные занятия можно не выходя из дома – технологии высокоточной съемки, мультимедиа и AR/VR-технологии делают доступными не только сокровищницу российского искусства, но и уникальные музейные знания.

Мобильная планшетная выставка «Сокровищница России – Русский музей» подготовлена в рамках масштабного международного просветительского проекта «Русский музей: виртуальный филиал», задачей которого является популяризация ценностей российской культуры и художественных коллекций Русского музея и музеев России средствами современных информационных технологий. Выставка стартует в Таганрогском художественном музее.

Таганрогский художественный музей и Государственный Русский музей связывают многолетние плодотворные отношения, совместные проекты, среди которых бесценная помощь специалистов Русского музея в реставрации 22-х шедевров из собрания Таганрогского художественного музея, пострадавших во время взрыва ракеты 28 июля прошлого года. Данный проект является еще одним подтверждением плодотворности творческого сотрудничества и взаимодействия.

Примечательно, что эти два музея – ровесники. Русский музей был открыт для посетителей в 1898 году. В этом же году по инициативе Антона Павловича Чехова был основан Таганрогский городской музей, от которого впоследствии отпочковалась Картинная галерея, преобразованная позднее в Художественный музей.

В Таганроге выставка будет экспонироваться в течение двух недель (до 18 июня), после чего планируется её представить поочередно в Луганске, Мелитополе и Мариуполе в местных музеях.

Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева в своем выступлении поделилась воспоминаниями о том, как вместе с Тамарой Федоровной Пугач прошлым летом побывала в Санкт-Петербурге, где 27 июля была создана Ассоциация художественных музеев России, членами которой стали 65 музеев страны, среди которых и Таганрогский художественный музей.

Очень важно, что те работы, которые сегодня здесь выставляются, зарядятся положительной энергией Таганрогского художественного музея, и дальше поедут в наши возвращенные исторические земли, повезут эту частичку культуры, — подчеркнул глава администрации города Андрей Фатеев. – Именно художественный музей стал защитником для города Таганрога и принял на себя очень страшный вражеский удар.

Инна Титаренко сказала о том, что ей очень приятно, что два музея «объединились для того, чтобы реализовать этот замечательный проект».

На открытии выставки традиционно звучала и живая музыка.

Душа, соприкасаясь с прекрасными произведениями искусства – с живописью, с музыкой, — умиляется, — отметил благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин. – Чем чаще такие встречи с искусством будут происходить у всякого человека, тем лучше. Вы делаете очень большое и важное дело. Я, в очередной раз приходя к вам в музей, восхищаюсь не только картинами, но и тем, как сплоченно и единодушно работает ваш коллектив.

Ранее мы рассказали, что в музее под Таганрогом собирают монеты в сплав памятника к юбилею Победы.

Юрий СОМКО

Фото Сергея Плишенко