Многодетные семьи Таганрога получают удостоверения, подтверждающие их статус

Первой в Таганроге новое удостоверение получила семья Фарраховых, в которой воспитываются 10 детей — пять сыновей и пять дочерей.

Мариам, Рахиля, Рафаэль, Салим, Айгуль, Давид, Суламита, Фарух, Яков и Тамара, — вот такими замечательными именами зовут детей одной российской семьи. Мальчики и девочки получают музыкальное образование, кое-кто из них увлекается физикой, они успешны, приносят домой дипломы и грамоты, а трое старших уже получают высшее образование. Средние также помогают родителям, но не забывают обязанности в школе.

Айрат Фансафович и Лариса Саитгареевна переехали с детьми в наш город из Ижевска десять лет назад. Младшие дочь и сын — шестилетняя Тамара и восьмилетний Яков родились в Таганроге. Четыре года назад благодаря губернаторской программе поддержки многодетных семей Фарраховы получили в подарок микроавтобус.

«Главная наша семейная традиция заключается в дисциплине. Где нет порядка и дисциплины, царит хаос, и на душе тоже плохо. Основное правило нашей семьи состоит в том, что младшие должны стараться уважать старших детей и слушаться их. Если наша мамочка дает задание, например, чтоб помыли газовую плиту или подмели полы, детишки стараются слушаться и не отлынивать от работы», — поделился отец семейства.

Фарраховы воспитывают детей так, чтобы они непременно выросли гражданами, полезными своей стране.

«Дорогие ребята, сегодня очень приятно в вашем присутствии вашим родителям включить удостоверение многодетной семьи. Так здорово, что у вас такой большой и дружный семейный круг! И родители — с золотым и большим сердцем, которые всю свою душу, энергию, любовь и заботу отдают вам, — обратилась к детям глава города Таганрога Светлана Камбулова. — У вас такая взаимовыручка, и всё время, плечом к плечу, вы всё решаете вместе. Такими ребятами гордится школа, гордится город!»

Светлана Камбулова пожелала членам семьи крепкого здоровья, а подрастающему поколению – воплотить любые самые смелые мечты в жизнь и оправдать даже тайные чаяния родителей. Глава города по-дружески перемолвилась с ребятами, поинтересовалась, насколько интересно жить в большой семье, завидуют ли ребятам одноклассники, как распределяются обязанности и берегут ли они маму.

«Хотелось бы поблагодарить свою жену, без которой, конечно, получение такой награды не стало бы возможным. Надеюсь, у нас впереди будут новые награды, к которым мы придем сообща. И, конечно же, еще раз хочу поблагодарить городскую администрацию, — акцентировал Айрат Фансафович. — Мы ощущаем серьезную поддержку нашего государства многодетным семьям, что является большим вкладом в то, чтобы дело народов России могло продолжаться».

Помимо удостоверения Фарраховым вручили подарки и блокноты с символикой города, высказали пожелания, чтобы дети из этой замечательной семьи стали амбассадорами нашего города, и где бы не оказались в своей жизни, всегда вспоминали о Таганроге с гордостью.

«От всей души рада за вас и желаю каждому из вас процветания, — подчеркнула Светлана Камбулова. — Уверена, эта прекрасная семья заслуживает ордена «Родительская слава». Документы к награждению направлены в министерство труда и социального развития Ростовской области, — пояснила она.

Удостоверения, подтверждающие статус многодетной семьи, сейчас получают семьи во всех муниципалитетах Дона. А накануне Дня матери, который отмечался в конце ноября, Почетные дипломы губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» многодетным семьям вручил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

«Во все времена материнство на Дону было особо почитаемо. Самого глубокого уважения заслуживают многодетные мамы! Ведь многодетная семья – это огромный труд и особая ответственность! В области началась выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, также есть возможность пользования и электронным удостоверением с портала «Госуслуг», — заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Региональной наградой отметили 50 дончанок, достойно воспитывающих четырех и более детей. Вместе с дипломом каждая мама получила единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Награждение многодетных матерей почетными дипломами проводится с 2009 года. Уже 800 донских матерей удостоены этой награды.

Марина Даренская, фото автора и donland.ru