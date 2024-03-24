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Многодетная мать из Таганрога с мужем и сыном пропали после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Последний раз 44-летняя уроженка Таганрога выходила на связь с родственниками 22 марта в самом начале террористической атаки, сообщают региональные СМИ.

#В стране

Известно, что на концерт «Пикника» женщина пришла с мужем и 12-летним сыном. Когда началась стрельба, она смогла связаться с родными. Потом связь прервалась. Родственники начали поиск. Им удалось узнать, что в списках погибших и пострадавших близких нет. В семье помимо сына есть еще трое дочерей.

В пресс-центре Ростовской области подтвердили, что уроженка Таганрога с мужем и сыном посещали концерт в Красногорске. Женщина проживала в Москве.

Уроженка Таганрога, которая была на концерте в Москве с сыном, имеет ещё трех дочерей. Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей. Социальные службы региона находятся с ней на связи, — говорится в комментарии.

Также СМИ сообщают о жительнице Волгодонска, которая была в «Крокус Сити Холле» и перестала выходить на связь с родными.

По последним данным, в результат теракта погибло 133 человека, в том числе трое детей.  В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 154 человека, из них 4 детей. Три человека выписаны.

Фото МЧС России

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