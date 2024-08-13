МКУ «Управление защиты от ЧС» осуществляет подготовку руководителей по профильным программам обучения

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации подготовка руководителей организаций и работников, исполняющих обязанности по гражданской обороне и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по соответствующим программам курсового обучения и программам дополнительного профессионального образования является обязательной.

Несоблюдение этих требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

В Таганроге МКУ «Управление защиты от ЧС» осуществляет подготовку слушателей по очной и очно-заочной формам обучения. Услуги носят заявительный характер и предоставляются на платной и бесплатной основе.

Направить заявку можно по адресу: 347931, г. Таганрог, ул. Морозова, 8; е-mail: gochs@tagancity.ru. Телефоны для справок: 8(8634) 375-087, 375-086.

По окончанию обучения слушателям выдаются документы, подтверждающие право выполнять работу по ГО и ЧС в течение 5 лет.

С программами, реализуемыми ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС», можно ознакомиться на официальном сайте учреждения по ссылке.