Минспорт России приглашает муниципалитеты принять участие в конкурсе лучших практик

До 31 октября продолжается прием заявок от муниципальных образований России на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую информационно-просветительскую работу по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших инициатив, способствующих активному образу жизни и популяризации спорта среди населения.

Конкурс проводится Минспортом России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», ключевая цель которого — к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Важную роль в достижении национальной цели играют муниципалитеты — именно на местном уровне создаются первичные условия для повседневного занятия спортом у населения и условия для занятий спортом в семейном формате. По мнению экспертов, этот формат лучше остальных способствует формированию устойчивых привычек к спорту у детей. По данным организаторов, на сегодняшний день подано более 85 заявок от муниципальных образований со всей России.

Всероссийский конкурс на лучший спортивный муниципалитет впервые прошел в 2023 году и был приурочен к 100-летию Минспорта. Конкурс 2024 года пройдет в двух номинациях:

лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению сельского населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

Для участия муниципалитетам необходимо до 31 октября разместить конкурсные материалы на официальном сайте конкурса https://norma-sport.ru/contests/konkurs-munitsipalitetov-2024/.

Итоги конкурса подведут 5 ноября 2024 года. Победители в каждой категории будут приглашены для участия в торжественной церемонии награждения, которая пройдет с 20 ноября по 2 декабря 2024 года в Москве.

Николай Нахимов, фото на главной: Вконтакте «Спорт — норма жизни»