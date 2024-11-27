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Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев заключен под стражу

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Напомним, министр транспорта – заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев был задержан силовиками 25 ноября 2024 года. В своей должности он находился с июня текущего года.

Новости Ростовской области

Решение о мере пресечения принято 27 ноября Кировским судом Ростова-на-Дону.

«Постановлением Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 27 ноября 2024 года Кушнареву В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 24 января 2025 года включительно», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Уточняется, что в отношении замгубернатора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин прокомментировал ситуацию с задержанием Виталия Кушнарева, отметив, что «правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме».

В данный момент обязанности руководителя донского Минтранса выполняет первый заместитель министра транспорта Ростовской области Ирина Володина.

Фото из архива (donland,ru)

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Таганрогская правда
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