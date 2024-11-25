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В Ростовской области задержан министр транспорта и его заместитель

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Донское правительство оказывает правоохранителям полное содействие.

Новости Ростовской области

Сегодня стало известно о задержании силовиками заместителя губернатора – министр транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко. Об этом сообщил представителям СМИ заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

По его словам, «правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме».

Фото: Telegram-канал Виталия Кушнарева

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Таганрогская правда
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