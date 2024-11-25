В Ростовской области задержан министр транспорта и его заместитель

Донское правительство оказывает правоохранителям полное содействие.

Сегодня стало известно о задержании силовиками заместителя губернатора – министр транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко. Об этом сообщил представителям СМИ заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

По его словам, «правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме».

Фото: Telegram-канал Виталия Кушнарева