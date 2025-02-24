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Министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова посетила Таганрог с рабочим визитом

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24 февраля в Таганроге с рабочей поездкой побывала заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алёна Беликова. В ходе визита она ознакомилась с транспортной системой города.

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«С Алёной Беликовой посетили Трамвайно-троллейбусное управление, где подробно рассмотрели планы по модернизации предприятия. В частности, обсуждалась возможность обновления и увеличения подвижного состава, который станет основой для создания современного пассажирского парка. Реализация этой инициативы будет возможна при активном участии и финансовой поддержке Правительства Ростовской области», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Также Алёне Беликовой представили работу электробусов, она осмотрела пассажирские автобусы, которые работают на линии, познакомилась с перспективным проектом «Таганрогский трамвай».

По итогам визита Светлана Камбулова подчеркнула, что не только город, но и региональные власти заинтересованы в развитии транспортной сети Таганрога.

«Все замечания, комментарии и предложения горожан учитываются и мной, и министром транспорта региона. Уверена в успешной реализации проектов и в улучшении транспортной ситуации в городе благодаря совместным усилиям властей и общественности», — резюмировала глава Таганрога.

Ранее мы сообщали, что Таганрог заключил соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Центр по развитию систем общественного транспорта».

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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