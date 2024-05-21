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Минцифры Ростовской области расширил перечень услуг, которые можно получить с помощью приложения «Госключ»

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Сейчас без дополнительного посещения органов власти жителям региона на «Госуслугах» доступны две услуги в сфере земельно-имущественных отношений. Как отметил заместитель губернатора Артем Хохлов, в планах миницифры области на 2024 год также встроить механизм подписания в «Госключе» в новые формы региональных услуг в сфере сельского хозяйства.

Новости Ростовской области

В целом функционал портала «Госуслуги» значительно расширяется. Одним из новых решений и стало мобильное приложение «Госключ». С его помощью пользователи могут подписывать договоры и оформлять сделки онлайн 24/7.

В приложении «Госключ» можно бесплатно сформировать различные виды подписей.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись дает возможность получить следующие услуги:

  • заключение электронного договора купли-продажи автомобиля;
  • получение ИНН;
  • отправка декларации 3-НДФЛ;
  • возмещение убытков после ДТП по ОСАГО.

С помощью усиленной квалифицированной электронной подписи можно получить:

  • кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость;
  • запрет на действия с недвижимостью без личного участия;
  • исправление ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
  • распределение пенсионных накоплений;
  • регистрацию расторжения брака при совместной подаче.

С подробной информацией о приложении «Госключ» можно ознакомиться по ссылке.

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Таганрогская правда
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