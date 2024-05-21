Минцифры Ростовской области расширил перечень услуг, которые можно получить с помощью приложения «Госключ»

Сейчас без дополнительного посещения органов власти жителям региона на «Госуслугах» доступны две услуги в сфере земельно-имущественных отношений. Как отметил заместитель губернатора Артем Хохлов, в планах миницифры области на 2024 год также встроить механизм подписания в «Госключе» в новые формы региональных услуг в сфере сельского хозяйства.

В целом функционал портала «Госуслуги» значительно расширяется. Одним из новых решений и стало мобильное приложение «Госключ». С его помощью пользователи могут подписывать договоры и оформлять сделки онлайн 24/7.

В приложении «Госключ» можно бесплатно сформировать различные виды подписей.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись дает возможность получить следующие услуги:

заключение электронного договора купли-продажи автомобиля;

получение ИНН;

отправка декларации 3-НДФЛ;

возмещение убытков после ДТП по ОСАГО.

С помощью усиленной квалифицированной электронной подписи можно получить:

кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость;

запрет на действия с недвижимостью без личного участия;

исправление ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);

распределение пенсионных накоплений;

регистрацию расторжения брака при совместной подаче.

С подробной информацией о приложении «Госключ» можно ознакомиться по ссылке.