Миллион на развитие своей идеи: молодежь Таганрога приглашают к участию в конкурсе

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты».

Таганрожцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Росмолодежь. Гранты», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». Победители смогут получить грант на развитие своего проекта социальной направленности в размере до 1 млн рублей.

Зарегистрироваться для участия в конкуре можно на платформе ФГАИС «Молодежь России» до 17 марта, напоминает администрация Таганрога.

Летом прошлого года в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» в рамках Форума работающей молодёжи Юга, проект молодых таганрожцев «Беговые события IT-Run» смог получить наибольшую сумму на реализацию проекта среди остальных победителей – 895 000 рублей.

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