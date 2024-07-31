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Проект «IT-Run» получил финансирование Росмолодёжь.Гранты

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На реализацию проекта беговых событий от ИКТИБ ЮФУ Федеральным агентством по делам молодёжи выделено 895 000 рублей.

Город

С 2018 года в Таганроге по инициативе Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ проходят забеги проекта «IT-Run». За время проведения мероприятий участниками стали более 1800 человек.

В этом году в конкурсе Росмолодёжь.Гранты, прошедшего с 23 по 26 июля в рамках Форума работающей молодёжи Юга, проект «Беговые события IT-Run» смог получить грантовую поддержку. Кроме того, IT-Run забрал наибольшую сумму на реализацию проекта среди остальных победителей – 895 000 рублей.

«В этом году команда проекта будет удивлять участников новыми форматами – забегом по офисам IT-компаний, плоггингом (прим. ред. — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора) побережья и культурными пробежками по городу. Главным событием станет ночной забег в парке. Всем участникам на финише будут вручаться памятные медали. От лица всей команды проекта благодарю наших партнеров, участников и волонтеров, поддерживающих развитие беговой культуры среди IT-специалистов», — отметил руководитель проекта Антон Кумов.

Чтобы стать участником предстоящего забега, следите за новостями на официальной странице сообщества ИКТИБ ЮФУ в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ictis_sfedu).

Добавим, что конкурс проходил в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436. Реализуемый проект «Беговые события IT-Run» будет направлен на вовлечение молодежи в социально полезную деятельность.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ

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Таганрогская правда
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