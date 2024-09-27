Михаил Куликов: «Опорные пункты могут помочь решить проблему дефицита кадров»

На состоявшемся 19 сентября в Таганроге, в «Точке кипения» ЮФУ, кустовом совещании по разработке программы развития опорных населенных пунктов в работе отраслевой группы «Экономическое развитие» принял участие генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции в г. Таганроге Михаил Куликов.

Своими впечатлениями и мыслями по этому поводу Михаил Анатольевич поделился с «Таганрогской правдой»:

— Идея очень интересная. Полагаю, это будет новый нацпроект. Что касается совещания, — понравился его формат, внутригрупповая работа. «Мозговой штурм» проводили лучшие специалисты в определенных областях: за нашим столом рядом со мной сидели управляющий директор «ТАГМЕТа» Сергей Иванович Билан, директор колхоза «Прогресс» Неклиновского района Владимир Иванович Дворник. Я понимаю опорные населенные пункты как точки роста, опережающего развития. Проект нацелен прежде всего на повышение качества жизни жителей как самих этих поселений, так и прилегающих территорий. Чтоб у местной молодежи не было желания уехать. У нас все острее становится проблема дефицита кадров. Причем не хватает не только специалистов и квалифицированных рабочих, станочников, но и рабочих неквалифицированных. За нашим столом также поднимались вопросы развития переработки сельскохозяйственной продукции и сохранения молодежи на селе.

Фото из архива Михаила Куликова