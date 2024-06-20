Между парламентами Ростовской области и Ямало-Ненецкого автономного округа заключено соглашение о сотрудничестве

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин подписали соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами. Документ предусматривает обмен опытом по широкому кругу вопросов и подготовку совместных законодательных инициатив на федеральный уровень.

Как отметил Александр Ищенко, подписание соглашения с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного округа имеет большое значение для донского парламента потому что, знакомясь с уникальным опытом и новыми идеями, можно найти интересные подходы к решению задач, которые стоят сейчас перед каждым субъектом Российской Федерации.

По словам спикера донского парламента, новых нормативно-правовых решений, новых подходов на уровне региональных полномочий депутатов требуют расширение мер поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции, дальнейшее развитие здравоохранения, образования, модернизация жилищно-коммунальной сферы и транспортного сообщения.

«Когда есть общность задач, всегда полезно изменить фокус зрения, посмотреть и изучить успешные практики других регионов нашей необъятной страны, в том числе тех, которые находятся в других климатических зонах, имеют свой особый социально-экономический уклад», уникальные исторические, народные и культурные традиции», — подчеркнул Александр Ищенко.

Он отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округ по размеру превышает площадь Франции и на этой огромной территории, в условиях наличия вечной мерзлоты, экстремально низких температур зимой и практически незаходящего солнца летом депутатскому корпусу региона ежедневно приходится решать самый широкий спектр вопросов, связанных с социальным и экономическим развитием.

«Разнообразие проблем и в то же время схожесть ситуаций, в которых мы ищем выходы, пути решения, дает нам почву для постоянного взаимодействия, — сказал Александр Ищенко. — Самый принципиально важный вопрос для этой северной территории — это проблема с кадрами в здравоохранении, в образовании, в культуре. Нам важно знать, как эти проблемы решаются нашими коллегами. Мы уже, обсудили эти вопросы и понимаем, что есть некоторые решения и нормативного уровня, и содержательного, которые могут быть использованы в Ростовской области».

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин отметил, что задачи, которые стоят перед парламентами двух регионов, во многом схожи, но подходы к их решению могут быть разными.

«Население в Ростовской области намного больше, чем у нас. Депутатов в Законодательном Собрании тоже немножко больше. Но и вопросов, требующих решения здесь, наверное, возникает больше. Мы очень надеемся, что многое почерпнем у наших коллег. Потому что здесь опытный депутатский состав и хочется этот интересный передовой опыт посмотреть, обозначить вопросы, которые требуют особого внимания», — сказал Сергей Ямкин.

По его словам, несмотря на то, что экономика Ямало-Ненецкого автономного округа базируется на добыче природных ресурсов, в настоящее время в регионе активно развивается сельское хозяйство и промышленное производство. Опыт Ростовской области в этих сферах будет полезен для коллег с Севера.

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