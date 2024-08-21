Медные катушки весом около 200 кг украл житель Ростова

В Ростовской области транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя донской столицы, который украл две медные катушки весом около 200 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Установлено, что мужчина совершил кражу на территории одного из железнодорожных предприятий. Сумма ущерба составила более 216 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ – кража», — пишет источник.

Сейчас фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что жительница Ростова пыталась поджечь три торговых центра.

Фото УТ МВД России по СКФО