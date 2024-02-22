Медики Таганрога передали книги для детской городской больницы

Благотворительная акция прошла в детской городской больнице Таганрога в День книгодарения. По традиции в ДГБ собрались главные врачи городских больниц, чтобы преподнести в дар детворе, которая проходит здесь лечение, свои любимые книги.

14 февраля отмечалось сразу два праздника: День влюбленных и Международный день дарения книг, а мы здесь собрались, чтобы отметить День влюбленных в чтение, — улыбнувшись, объединила праздники заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева.

Несмотря на то, что праздник достаточно молод, появился в 2012 году, День книгодарения отмечают в 40 странах мира, и со временем он приобретает все большую популярность. Сейчас, когда молодежь «пропадает» в телефонах и различных гаджетах, популяризация чтения книг приобретает огромное значение в современном российском обществе. Важность этого фактора трудно переоценить. В нашей стране акция «Дарите книги с любовью» проходила в течение недели с 12 по 18 февраля.

Что может быть благороднее, чем забота о детях, их досуге, тем более о тех, кто проходит лечение в больнице? И кто лучше врачей знает, какие книги любят читать их юные пациенты, чтобы успешнее проходило лечение и скорее наступило выздоровление?

Книги, которые принесли врачи в подарок, пополнят больничную библиотеку, их смогут читать все желающие. Здесь есть русские сказки, добрые и всегда с хорошим концом; детские энциклопедии, ведь знания никогда не помешают ребенку; книги Эдуарда Успенского, Николая Носова, Корнея Чуковского, Агнии Барто и других писателей. Для малышей и тех, кто постарше…

Главный врач детской городской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Трофимов с благодарностью принимал в дар книги от своих коллег.

Мне очень приятно, что медицинское сообщество едино во мнении: чтение книг очень важно для молодого поколения и положительно влияет на выздоровление наших юных пациентов, — заметил Сергей Николаевич. — Будем надеяться, что акция книгодарения вырвет пусть даже нескольких детей из пут интернета и гаджетов.

Анатолий Ивашов, фото автора.