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Медики НИИАП РостГМУ выходили младенца, родившегося с весом в 600 г

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В Ростовской области малыша, родившегося с экстремально низким весом, 4 месяца выхаживали в Научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии РостГМУ.

Новости Ростовской области

Ребенок родился на 29-й неделе беременности и весил всего 600 г. На 6-й день после рождения новорожденного доставили в НИИАП РостГМУ. Почти 2 месяца мальчик находился под наблюдением специалистов отделения детской анестезиологии-реанимации. Еще 2 месяца — в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Все это время выхаживанием малыша занималась команда реаниматологов и неонатологов. И вот, 16 декабря, после 4 месяцев, наполненных заботой и вниманием наших специалистов, Евгений — мальчуган весом в 3,5 кг — отправился домой к своей семье», — рассказал НИИАП РостГМУ на своей странице в соцсети.

В сообщении отмечается, что подобных случаев в медучреждении немало. Донской НИИАП специализируется на сохранении беременности и родоразрешении женщин с сахарным диабетом, другими эндокринными нарушениями, а также обладает колоссальным опытом по выхаживанию недоношенных детей.

Ранее мы сообщали, что медики НИИАП РостГМУ спасли двойняшек, родившихся с экстремально низким весом.

Фото: НИИАП РостГМУ

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Таганрогская правда
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